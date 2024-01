NIHKED POLIITMAASTIKUL | Mart Soidro: mille toob kaasa Keskerakonna pereheitmine?

„Elu on läinud paremaks, elu on läinud lõbusmaks, seltsimehed!” Nii ütles diktaator ja mõrtsukas Jossif Stalin 22. novembril 1935. aastal stahhaanovlaste üleliidulisel kogunemisel. Miks ma seda küünilist seika meenutan? Vastan: vastupidiselt minu eelmise nädala loo juhtmotiivile (uuel aastal vanamoodi?) on nädalaga palju vett merre voolanud (loe: Keskerakonnast palju liikmeid ära hüpanud).