ARKTILISE ÕHU SISSETUNG: nädalavahetusel on taas kuni 20 külmakraadi

Sünoptik Kairo Kiitsak postitas ühismeediasse video Rakvere lumetormist. „Järsk arktilise õhu sissetung tugeva tuulega 11.01.2024 hommikul. Sadas lund, lumekruupe ja tuiskas,“ kirjutab ta postituses. Õhtulehele selgitab ta, et tegemist on Põhja-Jäämerelt saabunud külma õhuga, mis jõudis lumehoogude ja tugeva tuulega Eestisse. „Temperatuurid on suundunud kiiresse langusesse,“ märgib ta lisaks.

Nädalavahetusel taas -20 kraadi

Neljapäeval (11.01) liigub madalrõhkkond Karjalast Venemaa keskoblastite suunas ja selle lääneservas tõuseb meil loode- ja põhjaserv jõuliseks, ulatub puhanguti 14, rannikul hommikul ja päeval 20 m/s. Öösel sajab idapoolsetes maakondades lörtsi ja vihma, vastu hommikut läheb sadu üle lumeks. Pärast südaööd algab külma arktilise õhumassi sissetung. Õhutemperatuur on öö hakul plusspoolel, hommikuks langeb 0°C ümbrusse, Virumaal -3°C-ni. Teepinnad külmuvad ja muutuvad jäiseks ning libedaks! Päeval on kergeid lumehooge. Jätkub kiire õhutemperatuuri langus -1..-6°C, õhtupoolikul -8..-9°C-ni.



Reede (12.01) öösel on ülekaalus kõrgema rõhuga vöönd. Tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur langeb -5..-10°C, sisemaal paar-kolm pügalat alla -10°C. Hommikul jõuab Läänemerele madalrõhulohk ja selle lumepilved jõuavad Lääne-Eestisse ja päeval laienevad sisemaa suunas, saartel sajab ka lörtsi. Tuul pöördub lõunakaarde ja tugevneb. Õhutemperatuur tõuseb saartel -2..+1°C-ni, mandril -5..-10°C-ni.



Laupäeva (13.01) öösel saab üürikeseks mõjusamaks kõrgema rõhuga vöönd ja saju tõenäosus on väiksem. Õhutemperatuur langeb saartel -10, mandril -15°C ümbrusse, kohati kuni -20°C-ni. Hommikuks jõuab Botnia lahe äärde juba uus madalrõhkkond ja selle serva mööda jõuavad lumepilved saartele ja laienevad päeva peale üle maa, tuiskab, sest lõuna- ja kagutuul tõuseb tugevaks. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul -2..-5, mandril -7..-12°C.



Pühapäeval (14.01) tuleb madalrõhkkond Eesti kohale ning toob lund lisaks, öösel teeb ka tuisku, sest tuul on tugev, puhub lõunast ja kagust. Päeva jooksul tuul nõrgeneb, õhtul pöördub saartest alates loodesse ja põhja ning tugevneb. Õhutemperatuur on öö hakul Lääne-Eestis -5..-10°C ümber, pärast keskööd tõuseb, Kesk- ja Ida-Eestis on hommikuni külm õhutemperatuuriga -11..-15°C, päeval tõuseb Lääne-Eestis 0..-4°C-ni, ida pool on -5..-10°C piires.