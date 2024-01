SUHTED KAHTLUSE ALL? „Tean naist, kes poseeris õnnelikult sotsiaalmeedias lillede ja kommikarbiga. Paar tundi varem oli ta partner üles tunnistanud petmise!“

„Mulle on jäänud mulje, et kui suhe on tegelikult kehv, siis on vaja sotsmeedias näidata, et oleme ikka koos ja kõik on tore, kuigi tegelikult ei ole. Kui suhe on tugev, siis nii ei tehta,“ arutab naisterahvas ühes Eesti internetifoorumis. Mis paneb arvama, et õnnelike hetkede sotsiaalmeedias jagamine tähendab, et midagi on hoopis pahasti?