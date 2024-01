FOTOD | Zelenskõi tuli riigikogu ette Kallase kingitud pusaga: türannia peab olema luuser, alati!

Zelenskõi alustas kõnet riigikogu ees puhtas eesti keeles. „Kallis eesti rahvas!“ alustas ta ja jätkas ukraina keeles: „Mul on hea meel teid isiklikult tänada, et olete vabaduse poolel.“

Zelenskõi tõi välja, et kuupäev 24. veebruar on ajaloos tähtis mitmel moel. „Just sel päeval tähistate iseseisvust. Just 24. veebruar oli päev, mil Venemaa proovis oma impeeriumit uuendada, rünnates Ukrainat. 24. veebruaril me ei paindunud, meie sõbrad, kogu vaba maailm.“

Ukraina on otsustanud, et võitleb, ütles Zelenskõi. Ta märkis, et osad rahvad toetasid Ukrainat varem kui teised, näiteks Eesti. Osad asusid Ukrainat toetama hiljem ja ta on tänulik ka selle eest. „Ajalugu tegi veel suurema pöörde vabaduse poole. Suurema vankumatuse poole, kui me julgesime oodata. Suur tänu, Eesti rahvas!“

Zelenskõi rõhutas, et peame selle võitluse võitma ja mitte ainult Ukraina pärast. „Selles otsustatakse ka nende rahvaste saatus, mis piirnevad Venemaaga. Türannia peab kaotama. Türannia peab olema luuser. Alati. Alati. Alati.“

Zelenskõi kandis riigikogu ees esinedes pusa sõnaga „Kaitsetahe“, mille kinkis talle peaminister Kaja Kallas. Zelenskõi sõnul ühendab see mõte eestlasi ja on südames ka paljudel ukrainlastel: „Soov kaitsta. Olen kindel selles, et saame kõik ühendada veel ühe mõttega: „Võidutahe“.“

Zelenskõi kõnet saad järele vaadata SIIT.