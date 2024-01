ZELENSKÕI VISIIT KÄIVITAB TUNDEID: „Saan mööda jalutada hotellist, kus peatub vaba maailma kangelane!“ ja „Ekstreemräuskajate osakond on kõigeks valmis!“

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi saabus Tallinna kolmapäeva hilisõhtul ning neljapäeval on tal ees olulised kohtumised siinsete riigitegelastega. Sotsiaalmeedias ehk somes pakub tema visiit hulgaliselt kõneainet. Välisminister Margus Tsahkna postitas Facebooki lehele, kuidas ta kohtus Volodõmõr Zelenskõi ja Ukraina välisministri Dmõtro Kulebaga juba kolmapäeva hilisõhtul, kui külalisi pidulikult otse lennujaamas vastu võeti. Tsahkna märkis postituses, et visiit on tänuavaldus Eestile Ukraina abistamise eest ja vajalik kohtumine, et sõda saaks võidetud.