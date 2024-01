VIDEO | Zelenskõi pressikonverentsil Kallasega: kui me oleksime olnud NATO liikmed, siis poleks Venemaa meid kindlasti julgenud rünnata

Peaminister Kaja Kallas väljendas enne kohtumist president Zelenskõiga usku, et mitte ainult temal, vaid kogu Eesti rahval on südamest hea meel Ukraina riigipead Tallinnas tervitada. „Eesti usub Ukraina võitu. Peame jätkama Ukraina toetamist nii kaua kui vaja ja mis sama oluline – ka nii suures mahus kui vaja Ukraina võiduks. Need on otsustavad ajad ja peame fookust teadlikult hoidma. Kui laseme agressoritel üle sõita rahvusvahelisest õigusest ja dikteerida mängureegleid, leiame end palju ohtlikumast maailmast,“ rõhutas Kallas.

Inglise keeles saab pressikonverentsi kuulata SIIT ja ukrainakeelne konverents on kättesaadav SIIT.

Kallas ütles, et korduvalt on käidud Ukrainas, kuid hea on tervitada Zelenskõid Eestis. „Tähtis on see, et Ukraina peaks vastu, ja et me oleksime Ukraina taga. Nagu sa oled öelnud – vabadus peab olema paremini rahastatud kui türannia,“ pöördus Eesti peaminister Ukraina presidendi poole. „Eesti rahvas on Ukraina taga, kuni Ukraina selle sõja võidab. Slava Ukraini!“

„Me tahtsime tänada Eesti inimesi. Eesti inimesed on meid toetanud juba esimesest sõjapäevast alates. Tegemist on väga raske sõjaga. Meil on see väga selgelt meeles, et te olete olnud meiega esimesest päevast,“ ütles Zelenskõi. „Tahaksime tänada teid abi eest, mida olete meile saatnud. Meil on vaja teie toetust, et saada Euroopa Liidu liikmesriigiks. Võitleme ühiste väärtuste nimel. Olete valmis toetama ka Ukraina liikmelisust NATOs, mis on meie jaoks kõige tõhusam julgeolekutagatis. Kui me oleksime olnud NATO liikmed, siis poleks Venemaa meid kindlasti julgenud rünnata.“

Küsimus ajakirjanikelt: mis oleksid konkreetsed teod, mida Eesti riik teha saaks, et Ukrainat veel aidata? Zelenskõi tänas algatuse eest, mis puudutas laskemoona tarnimist Ukraina vägedele, ja lisas, et tuleb avaldada veel survet riikidele, kes on sellele alla kirjutanud.