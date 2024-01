VIDEO | Zelenskõi ja Karis andsid ühise pressikonverentsi: „Paus ei ole vaherahu ja see ei tähenda, et sõda peatuks.“

ERR uuris Zelenskõilt, miks arvatakse, et vaherahu oleks kasulik ainult Venemaale.

„Kui räägime vaherahust Ukraina territooriumil, siis see ei ole tegelikult vaherahu sõja mõttes. Paus ei ole vaherahu ja see ei tähenda, et sõda peatuks. See ei anna poliitilise dialoogi võimalust Venemaa või kellegi teisega. Selline paus on abiks ainult Venemaale. Miks? Sest me mõistame, kui palju nad praegu toodavad ja teame ka seda, kui palju droone ja lahingumoona nad toodavad. Me teame, mis neil puudu on. Kui palju on neil relvastust. Teame seda, et neil on suur puudus relvastusest ja droonidest. See puudutab ka raketisüsteeme. See pole juhuslik, et nad praegu püüavad osta Shahedi droone Iraanist ja püüavad pidada läbirääkimisi selleks, et osta täiendavaid raketisüsteeme. Nad on ostnud Põhja-Koreast väga suuri koguseid laskemoona,“ seletas Zelenskõi. Venelased teevad seda seetõttu, et nad ei suuda sammu pidada lahingutegevusega.

Zelenskõi märkis, et venelased on hakanud aru saama, et sõda jõuab nendeni – küsitluste järgi on toetus sõjale elanike seas langemas.

„Loomulikult pole pikem sõda Ukrainale kasulik. Ukraina on algusest peale olnud selle sõja vastu. Aga praegu annaks selline paus Venemaale võimaluse regrupeerida ja varusid täiendada,“ ütles Zelenskõi.

Karis tunnistas, et vaherahu retoorikaga kombatakse ka teda. „Vaherahusid on olnud siin küll. Ka pärast Tartu rahu oli rahu. Aga nägime ise, et nelja-viie aasta pärast oli soov Eesti riik tagasi võtta. Pärast Teist maailmasõda oli lääneriikides üle 50 aasta rahu. Selle rahu tulemus oli see, et me ei olnud valmis uueks sõjaks, mida Venemaa alustas,“ ütles Karis. „Agressor on meil kõrval ja see ei ole kuskile kadunud ja soov tulla uuesti ja kedagi rünnata on seal sees olemas. Peame olema jätkuvalt valmis, et keegi meid ründab ja olema piisavalt sõjaliselt võimekas, et end kaitsta.“

Ukraina ajakirjanik küsis Kariselt, miks on Ukraina Euroopa Liidult kätte saanud vähem kui pool lubatud miljonist mürsust. „Me peame tegema kõik, et tempot tõsta. Aga ilma selle otsuseta ei oleks ka seda varustust, mis praeguseks antud on. Enamik varustust tuleb lääneriikidest ja nüüd tuleb teha kõik, et see jõuaks õigeaegselt kohale,“ vastas Karis.

Delfi uuris, kas Ukraina on Washingtoni tippkohtumisel ära teeninud kutse NATOsse. „Ma leian, et Ukraina on teeninud selle ära rohkem kui ükski teine riik. Meil on väga tugev sõjavägi, mis kindlasti toetab Ida-Euroopa NATO liikmesriike. Meil on sõjavägi, millel on kogemusi mitte ainult teoorias, vaid ka praktikas. Tegemist on sõjaväega, mis on kasutanud NATO varustust sõjas ja lahingus, mitte ainult õppustel. Oleme väga hästi teadlikud, mis väärtus on nendel relvadel, me teame nende positiivseid külgi, teame, mis raskused võivad lahinguväljal tekkida ükskõik mis aastaajal,“ vastas Zelenskõi. Ukraina president usub, et Ukraina on NATOga liitumiseks igati valmis. „90 protsenti ukrainlastest toetab NATO liikmelisust ja see oleks kõige parem julgeolekutagatis Ukraina jaoks.“