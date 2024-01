OTSEBLOGI | „Tänan Eestit vankumatu toetuse eest!“ Zelenskõi kohtus Tallinnas Karise ja Kallasega ning kõneles riigikogu ees

Anti Poolamets kurtis, et Zelenskõi ei arvestanud oma visiiti planeerides riigikogu töögraafikuga ja esineb seal nii hilja: „Teatavasti on olukord selline, et me oleme parlamentaarne riik ja riigikogu on meil kõige tähtsam riigi tuumikinstitutsioon. Samal ajal paneb mind üllatama see meie... Ma ei tea, kes visiiti täpset organiseerib, kas see on välisministeerium, ilmselt mitu suuremat asutust veel, et kuidagi president, kelle graafik on ju palju paindlikum minu eeldusel kui riigikogul ja kellel ei ole sellist seadusega ettenähtud tööaega nagu meil, et siis on hoopis sedasi korraldatud, et me peame eraldi väljaspool istungi ametlikku aega kokku saama, kuigi oleks väga väärikas Ukraina presidenti istungi ametlikul algusel tervitada. See pani mind üllatama. Tegelikult tahaksin organiseerivalt ametlikult teada saada, miks parlament peab selleks eraldi kokku tulema, kui meil oli selleks suurepärane aeg kell 10.“