Tallinna kesklinna ja vanalinna liiklus on Ukraina presidendi visiidi ajal piiratud

„Täna on Tallinna kesklinnas ja vanalinnas mitmed tänavad liiklemiseks ja parkimiseks suletud. Soovitame autoga liiklejatel kesklinna ja vanalinna piirkonda vältida. Juhul, kui liikumine on vältimatu, palume liiklejatel varuda kannatust ning jälgida politseinike suuniseid,“ sõnas Vaher.

Politsei on tugevdanud kontrolli ka Tallinna lennujaamas ja sadamas. Niisamuti kehtib Tallinnas lennukeelu ala, mis tähendab, et droonide lennutamine on keelatud. Juhul, kui PPA tuvastab drooni, tuuakse see alla.