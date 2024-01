Venekeelne muusika aastavahetuspeol häiris linlasi: Mihhail Kõlvartil tuleb linnavolinikele selgitada loo valikut

Aastavahetuskontserdi korraldajaks oli jõuluturgu korraldav eraettevõte 5+ Capital OÜ. Vvenekeelset pala mängis DJ Aivar Havi. „„Novogodnaja“ on eluaegne uue aasta lugu,“ põhjendas ta Eesti Ekspressile. „Üks paremaid aastavahetuse lugusid, mis üldse tehtud on!“ Havi lisas, et ta jälgis, et valitseks tasakaal: ta pani natuke aega pärast „Novogodnaja“ mängimist peale Ukraina Eurovisioni võidulaulu „Stefania“.

Kesklinna vanema Monika Haukanõmme sõnul pole mõistagi enam need ajad, kus diskor peab oma muusikavaliku riikliku komisjoniga kooskõlastama, aga kahtlemata on olemas küllaldaselt niisugustki muusikaloomingut, mille hulgast saaks valikut teha ilma kuulajates pahameelt põhjustamata. Muusikaprogrammide koostajad võiksid seda praeguses geopoliitilises olukorras arvesse võtta. „Kuigi tegu oli ühe lauluga, mis sotsiaalmeedias ringlema läks ning küsimusi tekitas, taunime olukorda, kus ebasobiva ja olukorda mittearvestava muusikavalikuga külastajate tuju rikutakse.”

„Arusaadavalt tabas paljusid Tallinna vanalinnas aastavahetust tähistanud linlasi pahameel, kui Raekoja platsil kõlas venekeelne muusika. Juba on küsitud, et „kas tõesti on õige, et praegusel ajal korraldame vanalinnas Vene muusikaga ehk vene pidusid uusaastaööl?“ seisab Tallinna volikogu Reformierakonna fraktsiooni tehtud pöördumises Kõlvarti poole. „Samal ajal, kui Venemaa pommitas Ukrainat? Kas tõesti Tallinna linnavalitsus on lubanud sellist muusikat praegu Raekoja platsil mängida?“ Reformierakondlased küsivad linnapealt, millise hinnangu ta annab sellele, et aastavahetusel mängiti Raekoja platsil venekeelset muusikat ja millist vastutust näeb endal lasuvat linnavalitsus.