Kohtuotsus jõustus: ministeerium teotas Elmar Vaheri head nime

Halduskohus rahuldas kaebuse osaliselt ning tuvastas, et siseministeerium on andnud mullu juunis avalikkusele kättesaadavaks tehtud teenistusliku järelevalve kokkuvõttes õigusvastaselt Elmar Vaheri head nime teotava hinnangu, et ajal, kui ta oli politsei- ja piirivalveameti peadirektor, võeti PPAs politseiteenistusse näiliselt viis isikut. See puudutas endist kaitsepolitsei asejuhti ja kriminaalpolitsei juhti Erik Heldnat ning veel nelja politseiametnikku. Järelevalveaudit tehti pärast seda, kui Vaher oli PPA peadirektorina kahtlustatavana kinni peetud – seda kelmusele kaasaaitamises. Siseministeerium ei vaidlustanud halduskohtu otsust ja see on praeguseks jõustunud. Kohus mõistis vastustajalt kaebaja kasuks välja menetluskulud 3641 eurot.