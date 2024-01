SÕJAKOKKUVÕTE | Zelenskõi Leedus: Baltimaad inspireerisid meid

Ta tunnustas Balti rahvaid julguse eest teha aastakümnete eest suur samm ja taastada iseseisvus. Presidendi sõnul inspireeris see ka Ukrainat, kes saavutas 1991. aastal iseseisvuse.

„Nad unistasid ukraina rahva alandamisest. Nad tapavad kõhklusteta. Nad on juba sadu tuhandeid meie inimesi küüditanud – nii täiskasvanuid kui ka lapsi. Nad tahavad kustutada kõike, millel meie kultuur põhineb. Nad piinasid jõhkralt inimesi. Tuhandeid hoitakse vangis," kirjeldas Zelenskõi Venemaa kurjust. Ta märkis, et Moldova, Balti riigid ja Poola oleksid pärast Ukrainat järgmised ohvrid. Samuti mainis president, et Moskva ei austa enam ka Kaukaasia rahvaid – kõigiga soovitakse manipuleerida.