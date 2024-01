JUHTKIRI | Volodomõr Zelenskõi meil külas: Ласкаво просимо, пане президенте ehk Tere tulemast, härra president!

Olukorras, kus Venemaalt Kremli juhtimisel peale tungiva Mordori tagasilöömine on jäänud globaalses mõõtkavas pisikese Ukraina hooleks, on seda valusam, et kogu maailmas esitatakse üha valjemalt küsimust: kas juba ei aita? Ent üha tugevamini kõlavad üleskutsed rahu sõlmida on puhas vesi Venemaa sõjaveskile, sest see tähendaks Ukrainale loobumist osast oma riigist ja rahvast.

Eesti on olnud üks väheseid Euroopas ja ka maailmas, kes on Venemaalt lähtuvast ohust viimastel aastakümnetel õigesti aru saanud. Me oleme end kaitsnud NATO liitlassuhetega, sest me oleme mõistnud: selles võitluses saab hakkama vaid üheskoos. Ukrainagi ei suuda üksi kurjuse massiivi tagasi hoida. Ukrainlased vajavad veel abi, relvi ja moona, et hoida võitluse kandumist oma piiridest väljapoole. Paraku on ütlus „tahad rahu, valmistu sõjaks“ saanud Venemaa praeguse režiimi tõttu väga kurjakuulutava sisu.