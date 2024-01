Otepää vallavanem jäi ametisse: umbusaldajaid oli vähe, toetajaid mitte ühtegi

„Tema toetus on null, vastu on kaheksa inimest, see on hääletuse ametlik seis. Üheksa kõhkleva toetajaga on päris keeruline valda juhtida,“ ütleb Otepää volikogu ja reformierakonna liige Kuldar Veere pärast kolmapäevast hääletust, mille tulemusena jäi vallavanem Jaanus Barkala ametisse.