VOLODOMÕR ZELENSKÕI PROOVIKIVID | Oleg Samorodni: tema murekohad on lokkav korruptsioon, personalivalik ja reetmised

Viimasel ajal on Ukrainat taas raputanud skandaalid. Ja jälle on need korruptsiooniskandaalid, mis puudutavad just praegu väga tundlikku militaarsfääri. Täpsemalt kaitseministeeriumi. Näiteks kogub praegu hoogu skandaal Ukraina armeele ebakvaliteetsete toiduainete tarnimise pärast uskumatult kõrgete hindadega.