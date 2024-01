KOJU JA JÄLLE TÄNAVALE: lemmikloom pole kodukaunistus, mille võib huvi kadudes välja visata

Inimese parimaks sõbraks nimetatakse teadagi koera. Varjupaikades olevaid loomi vaadates tekib tunne, et koerte ja teiste lemmikloomade parimad sõbrad aga inimesed küll pole. Näiteks rullus hiljuti lahti nukker lugu, kuidas Tallinna loomade varjupaika jõudis taas koerake nimega Madonna. Kunagi tänavalt leitud looma on varemgi mitmeid kordi hüljatud. Viimane hooletu omanik oli kalambuuritar Keiti Vilms. Sellest tulenevalt on inimesed sotsiaalmeedias hämmingus: kuidas lemmikuid nii kergekäeliselt varjupaigast endale võetakse ja uuesti sinna tagastatakse?