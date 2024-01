Kuidas mõjutab Ukraina presidendi visiit liikluskorraldust?

Tallinna Linnatranspordi juhatuse liige Kaido Padar ütles Õhtulehele, et Zelenskõi Tallinna visiit ühistransporti suuresti ei mõjuta. Bussid, trollid ja trammid võivad teha minutilisi seisakuid nagu tavaliselt kõrgete väliskülaliste visiitide ajal, kuid suuri ümberkorraldusi visiit liikluses kaasa ei too.

„Oleme lähipäevil Tallinna linna teedel ja tänavatel väljas tavapärasest suurema ressursiga, et tagada Ukraina presidendi visiidi turvalisus. Tugevdame kontrolli ka Tallinna lennujaamas ja sadamas. Lähipäevil kehtib Tallinnas ka lennukeelu ala. See tähendab, et droonide lennutamine on keelatud. Juhul, kui PPA tuvastab drooni, tuuakse see alla,“ selgitas Põhja prefektuuri operatiivbüroo juht Vaiko Vaher.