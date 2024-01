Seksuaalkuriteod: hooldekodu viis läbi sisejuurdluse

Pihlakodu võttis täie tõsidusega 8. detsembril juhtkonnani jõudnud seksuaalkuriteo kahtlust, mille järgselt kõrvaldati kõnealune töötaja viivitamatult töölt, sõnas Pihlakodu AS juhatuse esimees Merike Merirand. „Tunnistajal paluti koostada seletuskiri, mille ta edastas esmaspäeval 11. detsembril, peale mida alustati avalduse koostamist, mis sai esitatud politseisse 12. detsembril,” rääkis ta.

Pärast info laekumist alustati Pihlakodus rea tegevustega. „Meil on olemas kriisiplaan, vastavalt sellele ka tegutsesime. Oleme üheskoos politsei esindajatega läbi viinud põhjaliku sisejuurdluse, vaadanud läbi ka kõik varasemad pretensioonid ja kuulanud üle töötajad. Tegeleme kõigi juhtumitega – fikseerime sisu, teeme sisejuurdluse, lahendame olukordi, mida on võimalik lahendada, oleme alati avatud suhtlusele lähedastega,“ rääkis Merirand. Meriranna sõnul tehakse iga töölevõtmise eel põhjalik taustakontroll, sh karistusregistri päringud, et veenduda töötaja kõlbelisuses ja varasemate kuritegude puudumises.

„Ka nimetatud kahtlusalune oli seni karistamata,” rääkis Merirand. Tema sõnul on toimunust informeeritud asjassepuutuvaid osapooli ja jätkub suhtlus lähedastega. Vajadusel pakutakse ka psühholoogilist nõustamist ja tuge.

Hetkel on alustatud kriminaalmenetlust ja uurimine pooleli-selle võimalikult sujuva kulgemise huvides Pihlakodu rohkem kommentaare jagada ei saa.