Marti Kuusiku laimaja peab hüvitist maksma

Läinud aastal rahuldas Tartu maakohus Marti Kuusiku hagi Kaarli vastu mittevaralise kahju hüvitamiseks. Kohus mõistis Kaarlilt Marti Kuusiku kasuks välja 300 eurot ja viivise. Menetluskuludena mõistis kohus Kaarlilt Kuusiku kasuks välja 2308 eurot. Maakohtu otsus on vaidlustatud Tartu ringkonnakohtus. Kaarli internetikommentaar pärineb ajast, kui Kuusik oli vägivallakahtlusega kriminaaluurimise all. Kohus on Kuusiku õigeks mõistnud.