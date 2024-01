VIDEO | VÄGIVALD OTSE-EETRIS: Ecuadoris tungis relvastatud jõuk telestuudiosse

Määrus kehtestati õige varsti pärast seda, kui mõjuvõimas jõugujuht vanglast põgenes ning kapuutsides ja relvastatud mehed katkestasid televisiooni otseülekande, kirjutas CNN. See on üks mitmest kogu riigis aset leidnud vägivallajuhtumist. Kohalikud meediaväljaanded on teatanud ka relvastatud isikute tungimisest Maldonado haiglasse ja Guayaquili ülikooli.