VIDEO | Ecuadoris tungis relvastatud jõuk televisiooni otsestuudiosse

Määrus kehtestati varsti pärast seda, kui kapuutsides ja relvastatud mehed katkestasid televisiooni otseülekande, kirjutas CNN. See on üks mitmest teisipäeval kogu riigis aset leidnud vägivallajuhtumist. Kohalikud meediaväljaanded on teatanud ka relvastatud isikutest Maldonado haiglas ja Guayaquili ülikoolis.

Ründajaid sundisid TC Televisioni töötajaid stuudio põrandale ning taustal kostis laske ja karjumist.

Ecuadori riiklik politsei teatas, et eriüksused reageerisid telejaama hädaolukorrale ja vahistasid „mitu subjekti“. X-i postituses lisati, et meediamaja töötajad on evakueeritud.

Noboa kuulutas esmaspäeval välja üleriigilise eriolukorra pärast seda, kui kõrge profiiliga jõugujuht Adolfo „Fito“ Macias põgenes Guayaquili vanglast.