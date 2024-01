JUHTKIRI | Kui streigiteravik tabab valitsuse asemel lapsi, on asjad halvasti. Ka õpetajad peavad seda oma pühas vihas mõistma

Muret jätkub peresse, kus laps pingutab, et õppida gümnaasiumieksamiks. Kas ta saab hinded korda, et oleks võimalus valida endale meelepärane keskkool? Teisal on sihiks kodukooli allesjäämine. Mõned unistavad kõrgkoolist. Igal juhul on põhikooli ja keskkooli viimane klass see aeg, mil on arvel kõik koolipäevad. Ja nüüd saame signaale, et auk jääbki sisse ja materjali ei õpetata järele, nagu ütles ERRile üks oma piirkonna streigijuhte… Et streik, mis võib kesta nädalaid, tähendabki laste hariduses auku, kus tuleb ise hakkama saada.