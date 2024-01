PERENAINE, ANNA TÖÖD! Kelgukoerad ulgusid kadedusest, kui ei saanud jooksma minna

„Koeraga sõitmine oli hästi vahva!“ õhetab elu esimese sõidu teinud ajakirjanik Angelina tuulest ja erutusest. Ta kiidab, et lust oli vaadata, kui õnnelikud on kutsad, kui saavad mööda tuttavat rada joosta ja kui sujuv on nende koostöö. Korra koerad märkasid midagi põllul, mis motiveeris neid hoogu juurde panema – sisse lülitus „turborežiim“.