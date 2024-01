OLED HAIGE? PÜSI KODUS! Katariina Loog: kas sina tahaksid, et sinu kolleeg haigena tööle tuleks?

Lühidalt arvas perearst nii: kui enesetunne on okei, siis võib tööl käia ka kerge köha-nohu-kurguvaluga. Kui on võimalus, siis võiks ehk ka maski ette panna. Ta toob välja, et lisaks gripile ja Covidile on veel sadu viiruseid, mis pole kuigi ohtlikud. Need inimesed, kelle jaoks peaksid viirused ohtlikud olema, peaksid eraldi sellega arvestama, näiteks end vaktsineerides. Hea tööandja pakub vaktsiiniteenust või/ja kompenseerib haiguslehe võtnud inimese haiguspäevad juba esimest päevast. Inimene vastutab ikka ise enda eest. Haigusi aitab vältida tervislik eluviis.