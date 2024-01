OTSUSTAV SAMM: Lõuna-Korea parlamendi ühehäälne otsus teeb koeralihaga kauplemisele lõpu

Lõuna-Koreas on hakatud viimastel aastatel enam tähelepanu pöörama loomade heaoluga seotud küsimustele. Koeralihaga äritsemise keelu propageerimine kerkis jõuliselt esile eelkõige pärast president Yoon Suk-yeoli võimuletulekut 2022. aastal. Nimelt on riigipea tuntud hulkuvate koerte ja kasside adopteerimise poolest. Ja ka tema abikaasa Kim Keon-hee on koeralihaga seotud äritegevust karmilt kritiseerinud.