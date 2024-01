VANGERDUSED VALITSUSES: Prantsusmaa sai ajaloo noorima peaministri

62aastase Elisabeth Borne'i tagasiastumine polnud laiemas plaanis eriline üllatus. Valitsusel pole parlamendis absoluutset häälteenamust, mis on tekitanud seaduste vastuvõtmisel hulga probleeme. Lisaks on Prantsusmaa olnud hiljuti hädas poliitiliste kriisidega – eelkõige nendega, mis on seotud pensionireformi ja immigratsiooniseadustega. Ilmselt soovis president Emmanuel Macron valitsuses ümberkorraldusi teha, et parandada seeläbi oma koduerakonna positsiooni enne tänavu juunis toimuvaid europarlamendi valimisi.