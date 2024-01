Politsei otsib Tartumaal kadunud Karinat ja Maarjat

Teisipäeva hommikul sai politsei Tartus ja Elvas asuvast perekodust info, et Karina ja Maarja on sealsele personalile sõnagi lausumata lahkunud. Karinal telefoni kaasas ei ole, Maarja telefon on välja lülitatud.

16aastane Karina lahkus perekodust Tartu linnas. Ta on lühemat kasvu, umbes 165 cm pikk. Tal on tumepruunid juuksed. Oma elupaigast lahkudes olid tal seljas tumedat värvi dressid ning nende peal oranži-mustakirju sebramustriga jope. Jalas kandis ta tumedaid saapad. Tüdrukul võib kaasas olla punane seljakott. Noor neiu on varemgi sarnaselt oma elupaigast lahkunud ning siis on ta aega veetnud kaubanduskeskustes.