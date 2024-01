KUS ON AGOTA? Kaunases kadunud üheksa-aastane tüdruk võis sattuda inimröövi ohvriks

Üheksa-aastast tütarlast nähti viimati Kaunase idaosas Chemijose tänaval asuvas bussipeatuses pühapäeval kella 17 paiku. Kodust olevat ta lahkunud umbes pool tundi varem. Väidetavalt oli Agotal plaan sõita bussiga kodust umbes paari kilomeetri kaugusel asuvasse kaubanduskeskusesse patareisid ostma. Pole teada, kas ta sinna üldse jõudis. Ametivõimud kahtlustavad, et laps võidi röövida. Tunnistajad on väitnud, et nägid bussipeatuses peatunud autot ja meest ning kuulsid tüdruku karjeid. Ametnikud pole seda versiooni siiski kinnitanud.