ÕPETAJATE STREIK | Karmen Koppel: „me jätame (nende sisse) augu?“

Need täiskasvanud, kel on jätkunud tahet end kurssi viia lapse parima toetamisega, on küllap lugenud, et kõige halvem valik on täiskasvanute erimeelsusesse laste kaasamine. Iseäranis palju on sellest kirjutatud vanemate lahutusega seoses, aga seda on oluline teadvustada igasuguse konflikti korral.