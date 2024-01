Kristina Kallas: õpetajad on oma nõudmisi suurendanud. Reemo Voltri: oleme valmis kompromissiks

Haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri väitis Delfile, et õpetajate streigi puhul küsivad nad töötasu alammääraks riigi prognoositavat keskmist palka, aga on valmis ka kompromissideks ehk numbriga allapoole tulema.

Voltri kinnitas, et tõepoolest oli viimastel palgakõnelustel juttu hoopis 1835 eurost ehk märgatavalt väiksemast summast. „Lõpuks tegime viimase pakkumise, et streik ära hoida. Oli jutuks, et alammäär tõuseks viis protsenti,“ meenutas ta.

„Aga kui nüüd ikkagi streigini peame jõudma, siis meie nõudmine on kogu aeg olnud sama ehk riigi keskmine palk,“ viitas ta.

Haridustöötajate liit edastas kõikidele kooliomanikele streigiteate, mille järgi algab 22. jaanuaril üldhariduskoolides tähtajatu streik. Ülejäänud haridustöötajad saavad osaleda kuni kolme päeva pikkusel toetusstreigil.

Streigi lõppemiseks või vähemalt peatamiseks nõuab Eesti haridustöötajate liit (EHL) üldhariduskoolide õpetajatele töötasu alammääraks 1950 eurot kuus. Lisaks soovib EHL alustada sel aastal läbirääkimisi kollektiivlepingu sõlmimiseks.

Eesti Haridustöötajate Liidu esimehe ja streigijuhi Reemo Voltri sõnul on valitsusel endiselt võimalik streik ära hoida. „Kaja Kallase juhitud valitsus saab minna ajalukku mitte kui maksude tõstja, vaid kui Eesti hariduse väärtustaja“ on Voltri optimistlik. „Lisaeelarvega on täiesti võimalik leida puuduolev rahastus õpetajate palkade tõstmiseks, küsimus on tahtes ja prioriteetide seadmises. Sest see on investeering riigi edusse tulevikus“ rõhutab Voltri.

Voltri nimetab streigi ühe peamise põhjusena õpetajate järelkasvu puudumist. Streikijate nõudmiseks on pika perioodi peale sõlmitav palgakokkulepe, mis annaks nii praegustele kui ka tulvastele õpetajatele kindluse, et nende amet on riigi jaoks väärtuslik. Vastasel korral lahkub ametist järjest rohkem õpetajaid ning Eesti õpetajaskond jääb endiselt Euroopa üheks vanimaks.