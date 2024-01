OHUTUT KOGUST EI OLE! Jutt õlle kasulikkusest on alkoholitööstuse küüniline propaganda

Alkohoolsete jookide puhul on alati oluline kaalutleda plusse ja miinuseid. Õlu on Eestis enim tarvitatav alkohoolne jook, mille phuhul peaks eelkõige rääkima tarvitamisega seotud terviseriskidest. Näiteks 2023. aastal läbiviidud uuring näitas, et suurem osa Eesti elanikest pole teadlik alkoholi ja vähi vahelisest seosest. Tõendatud andmete alusel on alkohol seotud vähemalt seitsme vähivormiga: suuõõne-, neelu-, kõri-, söögitoru-, maksa-, soole- ja naiste rinnavähk. See on tarbijale kindlasti oluline teave selle kõrval, et õlle toimel saab suurendada soolestiku kasulike bakterite hulka.