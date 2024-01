„ÕNNELIKKU LÕPPU EI TULEGI?“ Salongipidaja imestab: „Miks peaks eeldama, et kui naine teeb massaaži, siis ta pakub ka seksi!“

Mõni päev enne jõule otsustasin ma (artikli autor – toim.) osta lähedasele kinkekaardi Tai massaaži. Saatsin esmalt e-postiga küsimuse, kas saaksin kinkekaardi kätte salongist kohapeal või saadetakse see e-postiga. Sekundiga potsatas postkasti massaažisalongi automaatvastus, kus tänati ühendust võtmast ning edasi märgiti, et intiimteenuseid nende salong ei paku ja kui minu küsimus puudutab just seda, siis rohkem nad mulle ei vasta. „Kui küsite meie teenuste kohta või on teil mõnes muus valdkonnas lisaküsimusi, vastame teile esimesel võimalusel!“ lõppes salongi automaatvastus.