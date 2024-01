Surnuks külmunud nooruki leidja: kaheldav, et keegi teda varem ei märganud

Tallinna Kristiine linnaosas tühermaal tõenäoliselt surnuks külmunud nooruki juhtum on traagiline ja tekitas palju küsimusi. Kas tõesti keegi ei näinud käreda pakasega maas lamavat poissi varem, on vaid üks neist. Nooruki leidja ütleb, et see on kaheldav.