JUHTKIRI | Õpetajate Goldbergi masin

„Pigistage papagoid, nii et see karjuma hakkab. Koer nutab kaastundest käsna märjaks. Koera pisaratest raskemaks muutunud käsn tõmbab niiti, mis tõstab katuse linnupuurilt ja vabastab rähni, kes purustab nokaga riiuli. Sellelt kukub raske kook luuale ja paneb luua käituma kangina, mis akna lahti tõmbab.“

Mida me sellega öelda tahame – jätke jonn ja ärge tehke? Aga mis sellestki kasu oleks, see käivitaks lihtsalt teistmoodi Goldbergi masina: olukorraga leppimine näitab, et vaatamata õpetaja austavale nimetusele on tegemist lollikestega, keda võib toita tühjade lubadustega. Õpetajaameti prestiiž langeb veelgi. Kui vanad pedagoogid pensionile lähevad, pole lõpuks enam kedagi, kes selle raske ja ebaõiglaselt tasustatud ameti peale asemele tuleks ning valitsus seisaks veel hullemate probleemide ees.