VIDEO | USIN ABILINE: väike hiireke koristab öösiti Walesi mehe kuuri

Salajane filmimine tõestas, et Rodney Holbrooki müstiliseks abiliseks on väike hiireke. 75aastane mees mainis BBC-le, et selline tegevus on kestnud juba mitu kuud. Alguses olevat mees märganud, et osa toitu, mis ta lindudele õue pani, sattus kuuris vedelenud vanadesse saabastesse. Seejärel mõistis ta, et keegi koristab tema töölauda. „99-l korral sajast teeb hiir öösiti koristustööd,“ märkis Holbrook.