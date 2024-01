Kohtla-Järvel saadi kätte tänavadiiler, kellelt leiti märkimisväärne kogus rasket sünteetilist opioidi

Ta lisas, et mehe kodust leitud ainet oli märkimisväärne kogus, seda eeskätt raske sünteetilise opioidi osas. „Ida regiooni vaates on see esimene kord, kui tänavadiileri käest sellises koguses rasket sünteetilist ainet ära võeti. Sellega tagasime, et kahtlustatava valdusest kätte saadud ohtlik aine ei jõua tänavatele ning mehel ei ole enam võimalik seda käideldes teenida kriminaalset tulu,“ rääkis Kabanov