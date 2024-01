KAJA KALLASE VABA PÄEV | Eestimaa on tõesti ilus... kui ainult neid vaeseid vähem oleks

Tõesti tüütu. Raske on elada maailmas, kus on nii palju rumalaid inimesi. 71 protsenti eestlastest on lihtsalt nii küündimatud, et ei oska hinnata, mida Kaja nende heaks kõik ära on teinud. Ja tahavad, et ta paneks peaministriameti maha. Väga häbematu neist, mõtleb Kaja. Mingu kasutagu abieluvõrdsust või ostku maksuküüru kaotamisest tekkinud vaba raha eest endale midagi ilusat, ärgu lihtsalt niisama mõttetult virisegu. Isegi Andrus Ansip on torisejate hulka astunud – tule taevas appi!