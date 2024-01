KOLLEEGID ANNAVAD NÕU: mida peaks Jüri Ratas tegema?

Riigikogu koridorid on hiirvaiksed, vaid kriuksuv parkett annab aimu, et keegi seal eksleb. Mulje on nagu koolimajas, kus tublid koolilapsed pärast pikka vaheaega kuulavad suure energiapagasiga, mida õpetajad esimesel koolipäeval pajatavad. Parlamendi fraktsiooniruumides aga studeerivad riigikogu võitlusrühmad seda, milliseid sõjaplaane on neile käesolevaks nädalaks koostanud erakondade suured juhid.