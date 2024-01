Uusaastalubadused ummistavad jõusaale. „Õnneks on sellised inimesed enamasti esimese kuu jooksul kadunud.“

Üks populaarsemaid uusaastalubadusi on kindlasti rohkem trenni teha. „Uus aasta, uus mina“ tõotab endale nii mõnigi jõululauas lisakilosid kogunud inimene. Jõusaalides paistavadki need lubadused praegu silma – jaanuarikuu on treenijate sõnul vaieldamatult kõige „kitsam“ aeg igal aastal. Jõusaal on uutest nägudest ja värskest motivatsioonist otsekui üle ujutatud. Suvi näib piisavalt kaugel, et alustada just nüüd ja praegu ning olla enda eelmise aasta minast parem.