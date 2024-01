LIIGA VANA JA HAIGE? USA strateeg usub, et Joe Biden võib presidendirallist kehva tervise tõttu kõrvale jääda

Möödunud aasta aprillis teatas Joe Biden, et kavatseb 2024. aastal taas presidendiks kandideerida. Vanust on aga mehel juba omajagu – tema turjal on 81 eluaastat. Uue aasta alguses avaldas USA finantssektorit domineeriva ettevõtte JPMorgan tippstrateeg Michael Cembalest prognoosi, mille kohaselt võib president Biden presidendivalimistest kehva tervise tõttu loobuda.