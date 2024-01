LINNAOSADE ÜHENDAMINE: Tallinn hakkab ühistranspordi liinivõrku kaasajastama

Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti sõnul jätkab Tallinna transpordiamet 2024. aastal liinivõrgu kaasajastamisega ning aasta teises pooles saab linn mitu uut bussiliini. „Ühistranspordi liinivõrk on üks tervik ning selleks, et see vastaks reisijate vajadustele ja tooks rohkem rahvast ühistransporti, jätkame tänavu liinivõrgu reformiga. Täpsemaid plaane tutvustame avalikkusele aprillis-mais ja kindlasti ootame tallinlaste tagasisidet. Uued liinid võiks tööle hakata aasta teises pooles,“ ütles Svet.