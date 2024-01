VIDEO | Haridustöötajad selgitasid, kuidas toimub õpetajate streik. Reemo Voltri: valitsusel on veel võimalus tööseisak ära hoida

Streigiga seoses toimub 22.jaanuaril meeleavaldus Tallinnas ja 24. jaanuaril Tartus.

„Streigiga saavad lisaks ametiühingu liikmetele seaduse kaitse all liituda kõik üldhariduskoolide õpetajad ning toetusstreigiga lisaks koolide teistele töötajatele ka lasteaedade ja kutseõppeasutuste töötajad üle Eesti. See on see moment kus Hiiumaast Põlvamaani seisame õlg-õla kõrval. Me ei streigi kellegi vastu, vaid kõigi eest, kellel läheb korda hariduse jätkusuutlikus Eestis,“ selgitab Reemo Voltri.

Reemo Voltri nentis, et kindlasti tekitab õpetajate hoiatusstreik mitmesajale tuhandele inimesele ebamugavust ning sunnib päevaplaane ümber tegema. Asutuste töökorralduse otsustab asutuse juht, kuid kuna streikijad ei pea töökohal viibima ega tööülesandeid täitma, ei saa tagada sel ajal ka kvaliteetset õpet ega tegevusi. „Kus ta viibib, on töötaja vaba valik,“ selgitas Voltri. „Mõneti on see aga eelvaade tulevikku, sest kui valitsus lubab õpetajate palgakriisil jätkuda, siis on tõrked haridussüsteemi töös õpetajate puuduse tõttu varsti igapäevased,“ ütles Eesti Haridustöötajate Liidu esimees.