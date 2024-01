OTSE | Haridustöötajad selgitavad, kuidas toimub õpetajate streik. Reemo Voltri: valitsusel on veel võimalus streik ära hoida

Eesti Haridustöötajate Liidu esimehe ja streigijuhi Reemo Voltri sõnul on aga valitsusel endiselt võimalik streik ära hoida. „Kaja Kallase juhitud valitsus saab minna ajalukku mitte kui maksude tõstja, vaid kui Eesti hariduse väärtustaja“ on Voltri optimistlik. „Lisaeelarvega on täiesti võimalik leida puuduolev rahastus õpetajate palkade tõstmiseks, küsimus on tahtes ja prioriteetide seadmises. Sest see on investeering riigi edusse tulevikus“ rõhutab Voltri.