KESKERAKONNA PERETÜLI | Oleg Samorodni: Ratas lootis, et Kõlvartile piisab linnapea kohast. Kuid Kõlvart tahtis enamat ja sai. Nüüd aga ei tea, mida sellega teha

Enne aastavahetust tegi Riigikogu aseesimees ja Keskerakonna endine esimees Jüri Ratas tema jaoks ebatavaliselt karmi avalduse selle kohta, et Euroopa Parlamendi liige Yana Toom on võtnud kanda mitmete kremlimeelsete aktivistide kohtukulud. Toom tasub oma isikliku rahaga, nagu ta väidab, nende aktivistide õigusabikulud, kes loodavad, et kohus tunnistab nende Eestist väljasaatmise ebaseaduslikuks (st aitab kremlimeelsetel siin kanda kinnitada). „See kahjustab selgelt mitte ainult Keskerakonna mainet, vaid kogu Eesti välispoliitika ja sisepoliitika mainet,“ ütles Ratas ERRile. Kõik on õige, kui see praegust aega arvestades silmakirjalik ei tunduks.