TEHNILINE TÕRGE: üle 1000 inimesele hilineb peretoetuse või vanemahüvitise väljamaksmine

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhataja kohusetäitja Kristina Pähkli sõnul ei ole veel selge, mis on tehnilise probleemi põhjus, kuid ameti ja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega töötajad (TEHIK) annavad endast kõik, et raha jõuaks inimesteni esimesel võimalusel. „Juhtunu täpne põhjus on veel väljaselgitamisel. Pensione ja hüvitisi maksame välja IT süsteemidega, mis on loodud ligi veerandsada aastat tagasi. Paraku tekib vananenud süsteemide haldamisel ettenägematuid probleeme. Püüame need võimalikult kiirelt lahendada, et toetused jõuaksid saajateni, kelle jaoks on tegemist olulise sissetulekuallikaga.“