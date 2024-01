PIRUKASSE PEOGA ARMASTUST! Koduköögis kokkav pagar pani tööle kogu pere: kes välgutab nuga, kes rallib toiduga mööda metsa

„Elva on väike koht, see pole Tallinn ega Tartu, kuhu keegi kogu aeg sisse astub ja ma võiks julgelt toota,“ selgitab Eve-Kati Mägi Elva toiduäri omapära. Seetõttu polegi müügilett tema koduköögis avatud iga päev, vaid sõltub tellimustest ja nädalapäevadest. Ka suuremaid üritusi tuleb teada, sest siis koguneb rahvas ühte kohta ega satu tema leti juurde. Nii on Eve-Kati perega ise pikki aastaid laatadel ja uisudiskodelgi müümas käinud. Pidevalt peab olema ärgas ja otsima uusi lahendusi.