FOTOD | KODUD OLID OHUS: Loo alevikus hakkas Pirita jõgi üle ajama

Kolm Jõeääre teel asuvat eramut olid ohustatud. Sündmuse paremaks hindamiseks kasutati drooni, mis aitas kaardistada üleujutusala. Selgus, et inimeste evakueerimist ei ole vaja, kuid vajalik oli aktiivne ja kiire sekkumine, sealhulgas vee ümber pumpamine, liivakottide paigaldamine ja vee suunamine maaparanduskraavidesse, et vältida lähedal asuvate kruntide üleujutust.

Sündmuskohas on püsti pandud juhtimisstaap ja toimetatakse senini tihedas koostöös kohaliku omavalitsusega, kes abistab kraavide kaevamisel ning vee suunamisel rasketehnikaga. Nii vabatahtlikud kui kutselised päästjad on vahetpidamata terve öö pingutanud, et kaitsta elanike vara ja kodusid. Kokku on sündmuselt läbi käinud nelja kutselise komando ning kolme vabatahtliku päästekomando päästjad koos vajamineva tehnikaga. Kolm mootorpumpa on praegu töös ning üleliigne vesi püütakse juhtida maaparanduskraavidesse.