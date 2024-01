Koera surm tõi kohtuasja: laste silme all lemmiklooma purenud koera peremehel tuleb ostuhind hüvitada

Hagiavalduse kohaselt sisenes hageja aiaga piiratud territooriumile avatud auto väravast kostja koer. Lapsed hüppasid batuudil ja batuudi all lebas hageja pere väike koer. Suur koer haaras väiksema hambusse ja pures. Väike koer viidi loomakliinikusse. Koer suri.

Tartu maakohtule esitatud hagis palus hageja kostjalt välja mõista loomakliiniku arve 1168 eurot, koera ostuhinna 500 eurot ja kütusekulu 50 eurot. Kostja on maksnud 1220 eurot. Koera ostuhind on tasumata.

Suurema koera omanik vaidles hagile vastu, kuna hukkumiseni viis ka hagejapoolne koerapidamiseeskirjade rikkumine, selgub kohtuasjast. Kostja leiab, et see oli õnnetus, koerte omavaheline arveteklaarimine.

Tartu maakohus rahuldas läinud aasta novembri lõpus hagi ja mõistis välja koera ostuhinna. Lisaks mõisteti kostjalt hageja kasuks välja 140 eurot menetluskulu. Tänaseks on kohtuotsus jõustunud.