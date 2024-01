ELU KÜLMAGA: kiirabi päästab aina enam külmunud hädasolijaid

Tallinna kiirabi peaarsti Raul Adlase sõnul on madal temperatuur kaasa toonud väljakutsed, kus hädalisteks on kriitiliselt alajahtunud patsiendid. Juhtumid on erinevad. Mõni on alkoholijoobe tõttu jäänud õue istuma, mõnda aga on tabanud toas terviserike ning abitus seisundis pole tal olnud võimalik ahju kütta.

Häirekeskuse töökoormus ei ole külmade ilmadega küll kasvanud, kuid hädakõnedes annab külmus siiski tooni.