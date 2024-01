ENAM EI JAKSA! Õpetaja: mida Teie, austet parlamendi liige, olete teinud selleks, et õpetaja palk vastaks tema tegelikule tööpanusele? Hakake tööle!

Vahemärkusena olgu öeldud, et õpilased on nii väga meie streigi poolt, et kohati tundub, et nad on rohkem valmis kui me ise. Ja mitte sellepärast, et õppetöö katkeb, vaid sellepärast, et nemad näevad, mis tööd me tegelikult teeme. Õpetajate jaoks ongi jama, et koputatakse alati meie südametunnistusele, ja kuna meil on südametunnistus olemas, siis me kannatame Eesti riigi nimel edasi. Nii on olnud terve taasiseseisvumisaja. Enam ei jaksa!